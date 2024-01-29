Треть россиян верит, что високосный год приносит неприятности

10:11, 29 января 2024, ПАИ

Треть россиян уверена в том, что високосный год приносит неприятности, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Существует мнение, что високосный год сложный, приносит различные трудности и неудачи, а также природные катаклизмы. 34 % опрошенных россиян верят в эту примету, причём чаще всего такого мнения придерживаются люди в возрасте от 60 лет (43 %). Мужчины и женщины верят в примету практически в равной степени – 30 и 36 % соответственно.

29 % россиян отметили, что ни разу не слышали о таких приметах.

Ранее сообщалось, что каждый четвёртый россиянин склонен доверять другим людям.