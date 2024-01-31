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Похолодание прогнозируют в Европейской части России

Похолодание ожидается в Европейской части России с 31 января, сообщает метеоцентр «Фобос».

​Похолодание прогнозируют в Европейской части России. Фото: ПАИ

Уже 1 февраля на смену атлантическому циклону придёт ещё один: на севере региона ожидаются осадки, причём по большей части выпадать они будут в виде дождей.

«В широкой полосе от Мурманска до Саратова не исключены ледяные дожди. Ведь очередной вихрь принесёт очередную порцию атлантического тепла, и температура снова резко повысится. Оттепели охватят почти всю Русскую равнину за исключением Предуралья и Поволжья», — отмечают синоптики.

31 января в регионе ожидается облачная погода без существенных осадков.

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