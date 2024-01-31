Митрополит Арсений обсудил общие проекты с детским омбудсменом Псковской области
Митрополит Псковский и Порховский Арсений провёл встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
Омбудсмен обсудила с митрополитом общие проекты и идеи, практику работы с детьми-сиротами, а также рассказала о работе по защите прав детей.
Наталия Соколова в разговоре отметила вклад священников Псковской митрополии в совместную работу, поблагодарила за окормление детских социальных учреждений, регулярные встречи с воспитанниками и молитвы о них.
«В завершение встречи попросила молитв за всех детей Псковской области и взяла благословение на работу в новом году», – отметила Наталия Соколова.
Ранее сообщалось, что митрополит Арсений в Пскове принял участие в совещании с главой Минпросвещения России.
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