Митрополит Арсений обсудил общие проекты с детским омбудсменом Псковской области

14:58, 31 января 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений провёл встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Омбудсмен обсудила с митрополитом общие проекты и идеи, практику работы с детьми-сиротами, а также рассказала о работе по защите прав детей.

Наталия Соколова в разговоре отметила вклад священников Псковской митрополии в совместную работу, поблагодарила за окормление детских социальных учреждений, регулярные встречи с воспитанниками и молитвы о них.

«В завершение встречи попросила молитв за всех детей Псковской области и взяла благословение на работу в новом году», – отметила Наталия Соколова.

Ранее сообщалось, что митрополит Арсений в Пскове принял участие в совещании с главой Минпросвещения России.