​В Пскове набирают волонтёров для проекта «Формирование комфортной городской среды»

17:08, 31 января 2024, ПАИ

Волонтёрский штаб Псковского городского молодёжного центра приглашает молодёжь присоединиться к федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» в качестве добровольцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.



Ранее сообщалось, что уже больше 60 добровольцев готовы помогать жителям Псковской области голосовать за объекты, участвующие в проекте.

Напомним, что проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на создание комфортных условий жизни в городах и посёлках. Волонтёры будут помогать жителям узнавать о проекте, разъяснять детали благоустройства и технические аспекты голосования. Голосование за объекты пройдёт в марте и апреле.

Для добровольцев разработают систему мотивации. Чтобы стать волонтёром, необходимо перейти по ссылке. Регистрация открыта для всех желающих в возрасте от 14 лет.