Псковские пункты пропуска испытывают серьёзные нагрузки – таможня

14:43, 01 февраля 2024, ПАИ

Псковские пункты пропуска испытывают серьёзные нагрузки, сообщил исполняющий обязанности начальника Псковской таможни подполковник таможенной службы Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. Это связано с прекращением работы пропускных пунктов некоторыми государствами ЕС.

«Сейчас таможенные органы, которые стоят на границе с Финляндией, не функционируют. О дальнейших решениях Финляндии нам не известно, но наши пункты пропуска в связи с этим испытывают серьёзные нагрузки», – поделился гость пресс-конференции.

Часть товаропотока пришла к нам с минского участка границы, – добавил Максим Жигалкин. «В прошлом году мы наблюдали действия латвийской стороны по закрытию пунктов пропуска на латвийско-белорусском участке границы. Сейчас там функционирует всего один пункт пропуска. Все товаропотоки с данных направлений и юга нашей страны сконцентрировались на наших пунктах пропуска», – сказал он.