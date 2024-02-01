Полиция задержала на трассе псковичку с закладкой

17:26, 01 февраля 2024, ПАИ

Полиция задержала псковичку с наркотиками на Ленинградском шоссе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Сотрудники полиции обнаружили у женщины 2,86 грамма наркотиков, которые она взяла в закладке под деревом в лесу у Ленинградского шоссе.

Суд признал её виновной и с учётом совокупности смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложением дополнительных обязанностей.

Ранее сообщалось, что псковские полицейские ликвидировали крупную наркоплантацию.