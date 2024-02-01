Полиция задержала на трассе псковичку с закладкой
Полиция задержала псковичку с наркотиками на Ленинградском шоссе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.
Сотрудники полиции обнаружили у женщины 2,86 грамма наркотиков, которые она взяла в закладке под деревом в лесу у Ленинградского шоссе.
Суд признал её виновной и с учётом совокупности смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложением дополнительных обязанностей.
Ранее сообщалось, что псковские полицейские ликвидировали крупную наркоплантацию.
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