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Крупную наркоплантацию ликвидировали псковские полицейские

Жителя Порховского района, который подозревается в культивировании конопли и производстве наркотических средств, задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из муниципалитета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

«Предварительно установлено, что злоумышленник в одной из деревень региона приобрел частный дом. Там он оборудовал систему автоматического освещения, орошения, отопления и вентиляции для выращивания наркосодержащего растения. Им также были приобретены необходимые инструменты для высушивания, измельчения и изготовления из конопли запрещенных веществ. Наркоделец планировал сбывать их на территории Ленинградской и Псковской областей», – рассказали в пресс-службе.

Видео предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Подозреваемого задержали полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий. Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили порядка 900 наркосодержащих растений общей массой более 200 килограммов, а также свыше 12 килограммов марихуаны и 300 граммов гашиша, подготовленные к реализации.

«Следователи следственного отдела ОМВД России по Порховскому району возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 231 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что за 2023 год сотрудники УМВД России по Псковской области изъяли 1 тонну 354 килограмма наркотиков. Кроме того, всего в России за прошедший год сотрудники таможни изъяли 24 тонны наркотических средств.

Также Псковская область заняла первое место в СЗФО по раскрытию преступлений в сфере оборота наркотиков.

Помимо прочего, сообщалось, что в регионе изъяли партию гашиша на 800 млн рублей. Кроме того, восемь лет колонии получил москвич за попытку сбыть полкилограмма наркотиков в Псковской области.

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