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Культура

Как подбирают известняковые плиты для реставрации, рассказал специалист

Как подбирают известняковые плиты для реставрации и где их берут, рассказал гендиректор компании «Аркада», реставратор Александр Белавкин в программе «Проект Реставрация» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Гость радиоэфира отметил, что по физическим характеристикам известняковый камень бывает очень разным, в связи с чем во время подбора материалов нужно учитывать много самых разных параметров.

«В древности не было возможности производить какой-то супербелый камень, известняк имеет довольно-таки серый цвет. Если вы покупаете известь современную, зарубежного производства, она будет просто огненно-белой. <...> При реставрации мы стараемся применять известь именно местного производства, как в Порхове, с оттенком серого», – пояснил Александр Белавкин

Начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова добавила, что в Пскове известняк бывает начиная от голубых и заканчивая охристыми и коричневыми оттенками. По её словам, на оттенок камня влияют входящие в его состав химические элементы.

Александр Белавкин рассказал, что в регионе есть порядка четырёх-пяти карьеров, из которых специалисты берут известняк. При этом лучше всего подходит именно порховский, камни из которого как раз используют при реставрации колокольни Троицкого собора.

«Порховский и по размерам, и по прочности подходит. Мы его исследовали, изучили, сертифицировали и применяем именно его. Самое главное в нашем деле – не применять взрывной камень, который добывается при помощи взрыва. Когда таким образом разрабатывают карьер, возникают микротрещины в камне, которые могут оказать очень нативное влияние», – подчеркнул реставратор.

Гость радиоэфира также пояснил, что для реставрации камень добывают, как правило, при помощи экскаваторов. При этом зачастую в летний сезон бригады специалистов отправляются в карьер и вручную отбирают камни, которые подходят по цвету, размеру, не содержит прожилок и имеют относительно однородный состав.

«Камни сортируют, складывают на поддоны, потом везут к нам на базу в Псков, здесь мы его ещё раз обтёсываем, подготавливаем, больше подгоняем под нужный размер, и только после этого он попадает на строительную площадку. То есть он проходит два этапа контроля и отборки», – отметил Александр Белавкин.

Он обратил внимание, что главная задача реставратора – не допустить утраты аутентичности. «Ценность представляет именно то, что было сделано ранее. И наша задача, в общем-то, сохранить именно ту аутентичность и тот дух времени, который заложили наши предки», – подытожил специалист.

Напомним, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» с 1 февраля начала выходить новая программа «Проект Реставрация». Она будет посвящена уникальным памятникам культуры и истории Псковской области, их восстановлению, а порой и спасению, а также людям, которые принимают в этом самое непосредственное участие.

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