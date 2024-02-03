Мошенники пишут жителям Новосокольнического района от имени Виталия Соловьёва

09:22, 03 февраля 2024, ПАИ

Мошенники пишут жителям Новосокольнического района от имени главы муниципалитета Виталия Соловьёва. Об этом он предупредил в своём Telegram-канале.

«Зафиксированы случаи ложных сообщений от моего имени в Telegram. Если вам пишет Виталий Соловьёв, прошу связаться со мной привычным для вас способом. Так вы убедитесь в том, что сообщение прислал именно я, а не злоумышленник, прикрывающийся моими данными», – подчеркнул Виталий Соловьёв.

Он призвал жителей района быть бдительными и не доверять мошенникам.

Ранее сообщалось, что мошенники пишут псковичам от имени главы Пскова Бориса Елкина.