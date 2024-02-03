Мошенники пишут жителям Новосокольнического района от имени Виталия Соловьёва
Мошенники пишут жителям Новосокольнического района от имени главы муниципалитета Виталия Соловьёва. Об этом он предупредил в своём Telegram-канале.
«Зафиксированы случаи ложных сообщений от моего имени в Telegram. Если вам пишет Виталий Соловьёв, прошу связаться со мной привычным для вас способом. Так вы убедитесь в том, что сообщение прислал именно я, а не злоумышленник, прикрывающийся моими данными», – подчеркнул Виталий Соловьёв.
Он призвал жителей района быть бдительными и не доверять мошенникам.
Ранее сообщалось, что мошенники пишут псковичам от имени главы Пскова Бориса Елкина.
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