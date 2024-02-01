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Общество

Мошенники пишут псковичам от имени Бориса Елкина

Мошенники пишут псковичам от имени главы города Бориса Елкина. Об этом он предупредил в своём телеграм-канале.

«Если вам пишет Елкин Борис Андреевич, свяжитесь со мной привычным для вас способом. Так вы убедитесь в том, что сообщение прислал именно я, а не злоумышленник, прикрывающийся моим фото. Случаи ложных сообщений от моего имени снова зафиксированы в разных мессенджерах», – сообщил Борис Елкин.

Борис Елкин также напомнил, что звонки от «сотовых операторов» со странных номеров, которые сообщают о приостановке действия сим-карты или превышенного трафика интернета, – тоже обман. Как и звонки от «сотрудников» банков или полиции с разными легендами: «на ваше имя пытаются взять кредит», «ваш родственник попал в ДТП».

«Мошенники изощряются и практикуют новые схемы, например, научились моделировать голоса людей. Цель одна – завладеть вашими персональными данными и вынудить перевести им денежные накопления. Предупредите об опасности своих родственников и сами будьте бдительны!» – обратился к псковичам Борис Елкин.

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