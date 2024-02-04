Российский космонавт побил рекорд продолжительности нахождения в космосе

12:50, 04 февраля 2024, ПАИ

Российский космонавт Олег Кононенко побил рекорд суммарной продолжительности пребывания в космосе, сообщает РИА Новости.

Рекорд был зафиксирован в 11 часов 30 минут 8 секунд по московскому времени. 4 февраля космонавт стал человеком, который больше всех провёл времени в космосе.

«Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полётов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд», – говорится в сообщении Роскосмоса.

Сейчас Кононенко совершает уже пятый полёт на Международную космическую станцию (в первый раз он отправился туда в 2008 году). Все остальные действующие космонавты российского отряда летали не более трёх раз.