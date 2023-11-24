Школьник из Пскова создал 3D-модель модуля МКС в «Орлёнке»

12:43, 24 ноября 2023, ПАИ

Ученик Псковского технического лицея, участник тематической смены «Инженерные каникулы» в лагере «Орлёнок» Степан Никитин стал участником направления «Лифт на орбиту», реализуемого университетом МИСИС.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе университета, Степан вместе с командой создал проект «Живой космос», нацеленный на повышение комфорта космонавтов во время полетов.

Образовательная программа тематической смены НИТУ МИСИС «Инженерные каникулы» состояла из трех модулей, в рамках которых участники решали задачи по архитектурному проектированию и реконструкции зданий, продумывали концепции бизнеса и разрабатывали технологии для освоения космического пространства.

Степан Никитин, учащийся Псковского технического лицея, в составе команды школьников спроектировал 3D-модель модуля МКС, состоящего из центробежного барабана искусственной гравитации и аграрного блока. За счет центробежной силы барабан гравитации обладает более комфортными условиями пребывания космонавтов, чем остальной корабль. В аграрном блоке космонавты смогут выращивать овощи, что позволит разнообразить рацион питания.

Участниками смены стали победители и призеры конференции «Дни науки в НИТУ МИСИС», открытой олимпиады по программированию «Когнитивные технологии», олимпиады школьников «МИСиС зажигает звезды», проектной смены «Большие вызовы» в ОЦ «Сириус», Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по направлениям «Естественные науки» и «Техника и технологии», олимпиады кружкового движения НТИ — Всероссийская инженерная олимпиада по профилю «Искусственный интеллект», олимпиады школьников «Физтех», открытой химической олимпиады и др.

После окончания смены школьники смогут продолжить работу над проектами с преподавателями университета в Инженерной школе НИТУ МИСИС и в дальнейшем смогут выступить с этими проектами на всероссийских, региональных, городских и школьных конкурсах и конференциях. В свою очередь, победители и призеры указанных мероприятий могут получить дополнительные баллы при поступлении в университет МИСИС в соответствии с правилами приема.