Экспозиции Изборского музея будут недоступны для посещения 6 и 7 февраля
Экспозиции и выставочный зал Государственного музея-заповедника «Изборск» будут недоступны для посещения 6 и 7 февраля, сообщили ПАИ в музее.
Сборные экскурсии по Изборской крепости будут проходить по прежнему расписанию – в 11:00, 13:00 и 15:00, сообщили в музее.
Ранее сообщалось, что режим работы Изборского музея-заповедника изменится с 1 февраля.
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