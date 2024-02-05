Экспозиции Изборского музея будут недоступны для посещения 6 и 7 февраля

18:08, 05 февраля 2024, ПАИ

Экспозиции и выставочный зал Государственного музея-заповедника «Изборск» будут недоступны для посещения 6 и 7 февраля, сообщили ПАИ в музее.

Сборные экскурсии по Изборской крепости будут проходить по прежнему расписанию – в 11:00, 13:00 и 15:00, сообщили в музее.

Ранее сообщалось, что режим работы Изборского музея-заповедника изменится с 1 февраля.