Режим работы Изборского музея-заповедника изменится с 1 февраля
Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится с 1 февраля в связи с увеличением светового дня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
Крепость можно будет посетить с 09:00 до 17:00.
«Напоминаем, что ежедневно можно присоединиться к сборным экскурсиям в 11:00, 13:00 и 15:00. Сбор группы по адресу: улица Печорская, 37. Предварительная запись не требуется», – отметили сотрудники музея.
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