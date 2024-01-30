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Культура

Режим работы Изборского музея-заповедника изменится с 1 февраля

Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится с 1 февраля в связи с увеличением светового дня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится с 1 февраля. Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Крепость можно будет посетить с 09:00 до 17:00.

«Напоминаем, что ежедневно можно присоединиться к сборным экскурсиям в 11:00, 13:00 и 15:00. Сбор группы по адресу: улица Печорская, 37. Предварительная запись не требуется», – отметили сотрудники музея.

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