Режим работы Изборского музея-заповедника изменится с 1 февраля

17:47, 30 января 2024, ПАИ

Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится с 1 февраля в связи с увеличением светового дня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Крепость можно будет посетить с 09:00 до 17:00.

«Напоминаем, что ежедневно можно присоединиться к сборным экскурсиям в 11:00, 13:00 и 15:00. Сбор группы по адресу: улица Печорская, 37. Предварительная запись не требуется», – отметили сотрудники музея.