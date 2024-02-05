Совместные культурные проекты обсудили представители Псковской и Херсонской областей

19:12, 05 февраля 2024, ПАИ

Совместные творческие проекты в сфере культуры обсудили представители Псковской и Херсонской областей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В этот раз встреча прошла на Херсонщине при содействии Фонда развития Херсонской области («Культура Новороссии»). Псковскую область представляли руководитель регионального ресурсного Центра социального проектирования и добровольчества Михаил Васильев и глава регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Даниил Григорьев.

В рамках встречи стороны обменялись опытом, провели рабочие встречи и обсудили перспективы совместной работы. В частности, к диалогу подключились руководители Херсонской филармонии, колледжа искусств и детской музыкальной школы. Кроме того, была достигнута договорённость о начале подготовки к проекту создания совместной театрализованной концертной программы при поддержке Псковского колледжа искусств и проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что в прошлом году 16 медиков из Псковской области ездили в новые регионы России для оказания медицинской помощи местным жителям.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.