16 псковских медиков в 2023 году оказывали помощь жителям новых регионов

14:18, 18 января 2024, ПАИ

16 медиков из Псковской области в прошлом году ездили в новые регионы России для оказания медицинской помощи местным жителям, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Методическую и практическую поддержку коллегам оказывали несколько хирургов, анестезиологов-реаниматологов и травматолог-ортопед. Ухаживать за пациентами помогали медсёстры и медбратья Псковской городской клинической больницы и Детской областной клинической больницы. Некоторые специалисты побывали на новых территориях дважды. В частности, хирург Псковской областной клинической больницы после поездки в ЛНР отправился в Запорожскую область, где помогал сразу в трёх больницах города Мелитополя.

Ранее вышел проект телеканала «Первый Псковский» «Zа жизнь». История одной командировки: рассказ о работе псковских врачей, которые спасали жизни гражданских и военных в Бериславском районе Херсонской области.

Отметим, на сегодняшний день в целях привлечения специалистов и ликвидации кадрового дефицита в Псковской области действует несколько мер поддержки.