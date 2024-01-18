16 псковских медиков в 2023 году оказывали помощь жителям новых регионов
16 медиков из Псковской области в прошлом году ездили в новые регионы России для оказания медицинской помощи местным жителям, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Методическую и практическую поддержку коллегам оказывали несколько хирургов, анестезиологов-реаниматологов и травматолог-ортопед. Ухаживать за пациентами помогали медсёстры и медбратья Псковской городской клинической больницы и Детской областной клинической больницы. Некоторые специалисты побывали на новых территориях дважды. В частности, хирург Псковской областной клинической больницы после поездки в ЛНР отправился в Запорожскую область, где помогал сразу в трёх больницах города Мелитополя.
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Отметим, на сегодняшний день в целях привлечения специалистов и ликвидации кадрового дефицита в Псковской области действует несколько мер поддержки.
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