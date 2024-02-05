Лауреат премии «Органист года-2023» выступит в Пскове

09:56, 06 февраля 2024, ПАИ

11 февраля в 17:00 в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове выступит лауреат премии «Органист года-2023» Аида Глухова, сообщили ПАИ организаторы.

В концерте «И.С. Бах и не только…» прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков: германских композиторов эпохи барокко Маттиаса Векмана и Иоганна Себастьяна Баха, французских органистов и композиторов-симфонистов XIX-XX веков Шарля-Мари Видора и Оливье Мессиана, а также современного советского и российского композитора-лирика Валерия Кикты, пишущего классическую музыку и музыку для кинематографа.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится на улице Плехановский Посад, дом 64.