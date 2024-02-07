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Анестезиологов-реаниматологов не хватает Псковской областной больнице

Анестезиологов-реаниматологов и эндоскопистов больше всего не хватает в Псковской областной клинической больнице, сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Анестезиологов-реаниматологов и эндоскопистов больше всего не хватает в Псковской областной клинической больнице. Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

В больнице сейчас проводится достаточно много операций и практически все профили оказания медицинской помощи – хирургические, отметил гость радиоэфира. «Дефицит анестезиологов-реаниматологов не позволяет нам в полном объёме перейти на работу операционных в две смены. Это ещё больше увеличит проходную способность операционных, а соответственно, и сократит время ожидания пациентов плановой медицинской помощи по хирургическим профилям», – подчеркнул Евгений Панфёров.

По его словам, укомплектование отделения анестезиологии-реанимации в достаточном количестве позволит Псковской областной больнице перейти на новый уровень по своевременности и качеству оказания медицинской помощи. Не менее важно сейчас найти и врачей эндоскопического профиля, добавил Евгений Панфёров.

«Укомплектование в полном объёме специалистами-эндоскопистами позволит концептуально перестроить работу отделения. Мы очень хорошо укомплектованы сейчас медицинским оборудованием, которое получали в рамках одного из федеральных проектов. Это очень современное оборудование, произведённое в 2022 году», – подчеркнул главврач Псковской областной больницы.

На данный момент медучреждение ведёт активную работу по поиску новых специалистов, подчеркнул Евгений Панфёров и добавил, что врачи вышеназванных направлений принципиально важны для больницы. Что касается других врачей, в медучреждении тоже наблюдается некоторая текучесть кадров, которая есть всегда, но эти проблемы, вероятно, решатся в ходе реорганизации учреждения и присоединения к нему двух крупных стационаров, уточнил гость радиоэфира.

Ранее главный врач медучреждения рассказал, как они готовят новые кадры для Псковской областной клинической больницы. Также он заявил, что в последнее время врачи из других регионов стали чаще думать о работе в Пскове.

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