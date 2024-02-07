Пластические операции начнут делать в Псковской областной больнице в этом году

16:53, 07 февраля 2024, ПАИ

Документы для получения лицензии на пластическую хирургию планирует подать Псковская областная клиническая больница в 2024 году, сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Он отметил, что после получения лицензии в медучреждении начнут выполнять операции по абдоминопластике – оперативному вмешательству, осуществляемому с целью восстановления эстетических пропорций живота. Евгений Панфёров уточнил, что работы в этом направлении планируется завершить во второй половине 2024 года.

«Безусловно, это очень перспективное направление в развитии хирургии. И наши хирурги выполняют это очень хорошо, здесь это повод для гордости», – подчеркнул Евгений Панфёров.

В Псковской области увеличивается количество бариатрических операций, призванных помочь пациентам в борьбе с весом, угрожающим здоровью. Бариатрические хирурги проводят операции на желудке и кишечнике для улучшения здоровья и продления жизни пациента, уточнил специалист.

В 2023 году в Псковской области было выполнено порядка 15 бариатрических операций. Делают их чаще всего людям в возрасте 40-55 лет, в основном женщинам. Показанием для операции является индекс массы тела выше 35 (индекс массы тела – это соотношение роста и массы тела, рассчитывается по специальной формуле). Всего в России в 2023 году было выполнено 8 955 бариатрических операций, что на 172 % больше, чем в 2020 году (тогда было проведено 3 292 операции).