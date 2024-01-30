Число операций по уменьшению веса растёт в Псковской области

09:53, 30 января 2024, ПАИ

В 2023 году было выполнено порядка 15 бариатрических операций, в этом – планируется гораздо больше, рассказал заведующий хирургическим отделением Псковской областной клинической больницы Денис Федоров в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Увеличение количества бариатрических операций связано с тем, что люди узнают о том, что операция выполняется в нашей больнице. Раньше они думали, что помочь могут только в центральных клиниках Санкт-Петербурга и Москвы, а сейчас из средств информации и на сайте больницы узнают, что могут получить такую помощь и у нас, поэтому стали чаще обращаться», – пояснил он.

В Псковской области чаще всего бариатрическую операцию делают людям в возрасте 40-55 лет, в основном женщинам. Показанием для операции является индекс массы тела выше 35 кг/м2 (индекс массы тела – это соотношение роста и массы тела, рассчитывается по специальной формуле).

«У человека с индексом массы тела, превышающим 35, может рассматриваться вопрос выполнения бариатрической операции, если самостоятельное снижение веса для пациента по каким-то причинам невозможно», – заключил Денис Федоров.

Всего в России в 2023 году было выполнено 8 955 бариатрических операций, что на 172 % больше, чем в 2020 году (тогда было проведено 3 292 операции).

Бариатрия – это направление хирургии, которое занимается лечением ожирения. Речь идёт не об эстетическом вмешательстве, а о борьбе с весом, угрожающим здоровью. Бариатрические хирурги проводят операции на желудке и кишечнике для улучшения здоровья и продления жизни пациента.