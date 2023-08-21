Операции по пластической хирургии будут выполнять в Псковской областной больнице

18:29, 21 августа 2023, ПАИ

Операции по эстетической пластической хирургии начнут проводить в Псковской областной клинической больнице. Сейчас ведутся работы по получению лицензии на данный вид деятельности. Об этом сообщил главный врач медучреждения Евгений Панферов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Евгений Панферов отметил, что на данный момент в областной больнице предусмотрена только челюстно-лицевая хирургия. «Операции по эстетической пластической хирургии мы пока что не делаем, потому что это лицензированный вид медицинской помощи. Соответственно, мы должны выполнить лицензионные и санитарно-эпидемиологические требования. Работа ведётся, два – два с половиной месяца ещё точно требуются, потому что здесь есть определённые моменты и с оснащением, и с персоналом, который должен иметь и сертификаты, и опыт работы (пока что не на территории Псковской области)», – рассказал он.

Главврач также добавил, что в больнице достаточно активно оказывают платные медицинские услуги. В большинстве своём они включают в себя ту же самую медицинскую помощь, которую человек может получить и бесплатно, но с определёнными преимуществами. Например, пациент может записаться на платный приём в удобное для него время, получить палату повышенной комфортности, а также записаться на те услуги, которые не входят в территориальную программу государственных гарантий, в том числе на эстетическую косметологию и пластическую хирургию.