Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Игорь Шаймарданов: Каждая моя картина – кадр кинохроники

Член Союза художников и Союза театральных деятелей России, художник Игорь Шаймарданов рассказал о зарождении своих эскизов, которые представят в фойе Псковской областной филармонии в субботу, 10 февраля.

Игорь Шаймарданов: «Каждая моя картина – кадр кинохроники». Фото: ПАИ

«Когда ты знаешь, где ходил Пушкин, на что он смотрел и какими глазами он это видел, то тебе не сложно представить какие ситуации с ним могли произойти. Каждая моя картина – это кадр кинохроники, которой, к сожалению, не случилось при жизни Пушкина», – рассказал художник в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Игорь Шаймарданов добавил, что своими рисунками он создаёт фотохронику жизни Пушкина в Михайловском. Он надеется, что его рисунки показывают Пушкина живым человеком.

«Если мы сможем увидеть и додумать, как он сидел с няней на лавочке в обнимочку, то мы сможем понять его образ мысли. Это я стараюсь передать своими картинами», – рассказал гость студии.

Отметим, что выставка художника Игоря Шаймарданова «Две зимы, два лета» открылась сегодня в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2024

О самой популярной зоологической энциклопедии XIX века рассказали в Изборском музее
08 февраля 2024

Игорь Шаймарданов: Каждая моя картина – кадр кинохроники
08 февраля 2024

Юбилейный вечер пианиста Виктора Иванова пройдёт в Пскове 9 февраля
08 февраля 2024

Выставка художника Игоря Шаймарданова «Две зимы, два лета» открылась в Пскове
07 февраля 2024

Выставка «Пушкин в портретах» по материалам «Михайловского» откроется в Ульяновске
07 февраля 2024

Музей «Исаакиевский собор» привёз в Псковскую область выставку гравюр XIX века
07 февраля 2024

Псковская художница рисует в редком жанре ретабло
07 февраля 2024

Концерт «Венок Пушкину» пройдёт в «Михайловском»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...