Игорь Шаймарданов: Каждая моя картина – кадр кинохроники

18:18, 08 февраля 2024, ПАИ

Член Союза художников и Союза театральных деятелей России, художник Игорь Шаймарданов рассказал о зарождении своих эскизов, которые представят в фойе Псковской областной филармонии в субботу, 10 февраля.

«Когда ты знаешь, где ходил Пушкин, на что он смотрел и какими глазами он это видел, то тебе не сложно представить какие ситуации с ним могли произойти. Каждая моя картина – это кадр кинохроники, которой, к сожалению, не случилось при жизни Пушкина», – рассказал художник в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Игорь Шаймарданов добавил, что своими рисунками он создаёт фотохронику жизни Пушкина в Михайловском. Он надеется, что его рисунки показывают Пушкина живым человеком.

«Если мы сможем увидеть и додумать, как он сидел с няней на лавочке в обнимочку, то мы сможем понять его образ мысли. Это я стараюсь передать своими картинами», – рассказал гость студии.

Отметим, что выставка художника Игоря Шаймарданова «Две зимы, два лета» открылась сегодня в Пскове.