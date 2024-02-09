Задолженность жителей Псковской области по кредитам составляет 97 млрд рублей

09:42, 09 февраля 2024, ПАИ

В 2023 году жители Псковской области получили потребительские кредиты на общую сумму 61,2 млрд рублей, на 39,1% больше, чем в 2022 году. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

По данным на 1 января 2024 года, общая задолженность по кредитам, выданным жителям Псковской области, составила 96,8 млрд рублей, в том числе по ипотечным жилищным кредитам 45,0 млрд рублей, по потребительским – 51,8 млрд рублей. Отметим, речь идет о текущей задолженности.

Чтобы снизить возможные риски для заемщиков, Банк России устанавливает ограничения для банков и микрофинансовых организаций по доле необеспеченных кредитов и займов. Благодаря этим действиям к концу III квартала 2023 года удалось снизить долю таких кредитов в целом по России до 25% кредитного портфеля. Продолжая работу в данном направлении, Банк России принял решение о дальнейшем ужесточении макропруденциальных лимитов на 1 квартал 2024 года. В результате ожидается снижение доли необеспеченных кредитов до 20% по итогам 2024 года.