В 2024 году аэропорт Пскова рассчитывает перевезти 200 тысяч пассажиров

10:18, 09 февраля 2024, ПАИ

В 2024 году аэропорт Пскова рассчитывает перевезти 200 тысяч пассажиров, заявил директор аэропорта Артём Тарасов в пятницу, 9 февраля, в медиацентре ПАИ.

В 2023 году псковский аэропорт обслужил 152,5 тысячи пассажиров. Это на 30 % больше, чем в 2022-м.

Артём Тарасов отметил высокую загрузку существующих авиарейсов.

Напомним, между правительством Псковской области и совладельцем аэропорта Пскова компанией «Новапорт» существует договоренность, что строительство нового терминала начнётся при достижении планки в 250 тысяч пассажиров в год.