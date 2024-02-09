В Псковской области отмечен рост платежной дисциплины заемщиков

10:52, 09 февраля 2024, ПАИ

За последние 12 месяцев в Псковской области качество кредитного портфеля в сегменте розничного кредитования улучшилось, сообщили ПАИ в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

За год доля просроченной задолженности населения по портфелю розничных кредитов снизилась c 4,6% до 4,2%.

Ранее сообщалось, что в 2023 году жители Псковской области получили потребительские кредиты на общую сумму 61,2 млрд рублей, на 39,1% больше, чем в 2022 году. По данным на 1 января 2024 года, общая задолженность по кредитам, выданным жителям Псковской области, составила 96,8 млрд рублей, в том числе по ипотечным жилищным кредитам 45,0 млрд рублей, по потребительским – 51,8 млрд рублей.