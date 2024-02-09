Замминистра сельского хозяйства Марина Афонина посетила стенд Псковской области на выставке «Россия»

13:26, 09 февраля 2024, ПАИ

Заместитель министра сельского хозяйства России Марина Афонина посетила стенд Псковской области на выставке-форуме «Россия». Замминистра познакомилась с фермерами региона, хозяйствами, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Сегодня на выставке-форуме «Россия» в Москве проходит День сельского хозяйства.

На стенде Псковской области для гостей подготовили деловую, познавательную и развлекательную программы. Здесь можно узнать о фермерских хозяйствах региона, познакомиться с продукцией, которую производят в области.

Активность для посетителей стенда подготовили специалисты Великолукской сельхозакадемии.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.