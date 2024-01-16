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Общество

Владимир Путин предложил продлить выставку «Россия» на летний период

Продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве хотя бы на летний период предложил президент РФ Владимир Путин, сообщает газета «Известия».

«Жалко, конечно, что она закончится. Я пока ещё никому не говорил, честно могу сказать, но я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть на летний период», – сказал глава государства.

Путин отметил, что много россиян приезжают в Москву и миллионы людей с удовольствием посетят выставку. Он также назвал форум удачным экспериментом, который показывает, что было сделано в стране за последние десятилетия.

Напомним, на данный момент выставку посетило более 4 млн человек. Кроме того, более 120 тысяч людей встретили на форуме Новый год.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

С 11 января на ВДНХ начались Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником. Помимо этого, с 23 по 28 января на выставке-форуме будет представлена площадка ПсковГУ.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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