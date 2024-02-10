Автомобиль протаранил столб в Пскове
Столкновение автомобилей Chery Fora и Opel Zafira произошло у дома № 21 на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
После столкновения автомобиль Opel протаранил столб.
В результате ДТП никто не пострадал.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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