Автомобиль протаранил столб в Пскове

09:58, 10 февраля 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей Chery Fora и Opel Zafira произошло у дома № 21 на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









После столкновения автомобиль Opel протаранил столб.

В результате ДТП никто не пострадал.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.