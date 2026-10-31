Более 700 тысяч рублей перевела жительница Палкинского района на «безопасный счёт» мошенников
Жительница Палкинского района стала жертвой мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, неизвестный под видом банковского служащего обратился в мессенджере к женщине и рекомендовал перевести сбережения на «безопасный счёт», чтобы избежать финансовых потерь. Женщина это сделала и лишилась более 700 тысяч рублей.
Убедившись, что стала жертвой аферистов, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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Более 700 тысяч рублей перевела жительница Палкинского района на «безопасный счёт» мошенников