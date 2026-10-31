Более 700 тысяч рублей перевела жительница Палкинского района на «безопасный счёт» мошенников

18:01, 31 октября 2026, ПАИ

Жительница Палкинского района стала жертвой мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестный под видом банковского служащего обратился в мессенджере к женщине и рекомендовал перевести сбережения на «безопасный счёт», чтобы избежать финансовых потерь. Женщина это сделала и лишилась более 700 тысяч рублей.

Убедившись, что стала жертвой аферистов, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.