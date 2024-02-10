Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Изборске

11:59, 10 февраля 2024, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержала полиция в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 4 февраля у дома на улице Псковской в Изборске Печорского района инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Рено Логан».

За рулем машины находился 47-летний житель Печорского района в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.