Четыре человека пострадали в тройном ДТП в Островском районе

15:20, 10 февраля 2024, ПАИ

Четыре человека пострадали в тройном ДТП на трассе в Островском районе. Один из пострадавших – подросток. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















Столкновение автомобилей ВАЗ-2115, Mazda и Audi произошло на трассе Вышгородок – Остров у деревни Тележники в Островском районе.

По предварительной информации УМВД России по Псковской области, совершая двойной обгон большегруза, автомобили ВАЗ и Mazda столкнулись с Audi.

В результате ДТП пострадали четыре человека: два 39-летних мужчины, 37-летняя женщина и 14-летняя девочка. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативной группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.