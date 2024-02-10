Больше миллиона рублей перевела мошенникам пожилая жительница Пскова

12:52, 11 февраля 2024, ПАИ

Больше миллиона рублей перевела мошенникам пожилая жительница Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В начале февраля псковичке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что во избежание несанкционированного оформления на неё кредита необходимо срочно перечислить сбережения на «безопасный счёт». В итоге горожанка поддалась на эту уловку и перевела больше миллиона рублей.

Когда женщина убедилась, что её обманули, она обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.