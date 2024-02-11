Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Мучеников в Печорах

20:16, 11 февраля 2024, ПАИ

Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Мучеников в Печорах. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Внутреннее убранство сейчас вынесено из храма. В основном оно представлено предметами XIX века, с ним работают реставраторы.

Церковь по своим формам и декору фасадов относится к стилю провинциального барокко с элементами классицизма.

Ремонтно-реставрационные работы планируют завершить летом 2024 года.

Церковь Сорока Мучеников Севастийских была первой в подмонастырской слободе. В 1540 году перенесена из монастыря на «дворец» напротив главного входа в монастырь преподобным Корнилием. Современную церковь возвели в 1817 году, а в 1860-м построили каменную колокольню. Благодаря археологическим раскопкам были обнаружены захоронения, которые принадлежали первоначальному деревянному храму XVI века, а также древняя городская мостовая.