Что больше всего привлекает в выборе работодателя, рассказали псковичи

09:22, 12 февраля 2024, ПАИ

Самым важным фактором при выборе работодателя псковичи считают высокую заработную плату (63 % опрошенных), приводит данные опроса SuperJob. На втором месте – человечность руководства (35 %), на третьем – стабильность компании (32 %).

Кроме того, для многих оказалось важным удобство расположения места работы (28 %). Столько же респондентов считают важным психологический климат в коллективе. 26 % респондентов отмечают, что им важен карьерный рост. Для 14% респондентов важны гарантии соблюдения work-life balance.

10 % опрошенных хотят выполнять интересные задачи на работе, для 8 % важен компенсационный пакет.

Мужчины чаще выбирают работу, ориентируясь на уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста и наличие интересных задач. Женщины считают важным адекватность начальства, удобство расположения и комфортный психологический климат.

Причем люди до 35 лет ищут работу с возможностью карьерного и профессионального роста, респонденты старше делают упор на стабильность компании, удобство расположения и хороший коллектив.

Ранее псковичи рассказали о распределении семейного бюджета, а также о том, за сколько времени могут выполнить свои должностные обязанности.