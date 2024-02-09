Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

52% псковичей могут выполнить свою работу быстрее чем за восемь часов

Один из двух псковичей, работающих 8 часов в день, может выполнять свои рабочие задачи быстрее. Об этом сообщается в опросе SuperJob.

52% псковичей утверждают, что могут выполнять свою работу быстрее чем за 8 часов: менее 4 часов для работы потребуется 5%, ровно в 4 часа уложатся 8% опрошенных, 5 часов для работы необходимо 15%, 6 часов – 18%, за 7 часов смогут выполнить рабочие задачи 6% респондентов.

20% горожан четко знают, что на выполнение работы им необходимо не менее 8 часов в день, справиться быстрее у них нет никакой возможности. Чаще всего о подобном говорили квалифицированные рабочие, инженеры производств, логисты.

Женщины чаще готовы работать быстрее (56% против 44% среди мужчин). Все 8 часов рабочего дня нужны для выполнения поставленных задач чаще мужчинам (27% против 13% среди женщин).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2024

Школу № 2 капитально отремонтируют в Пскове до 15 августа
09 февраля 2024

Пешеходную зону на улице Шумейко в Острове благоустроят до 15 июля
09 февраля 2024

Развитие псковского аэропорта обсуждают в медиацентре ПАИ
09 февраля 2024

Себежанка выступит в музыкальном шоу на федеральном канале
09 февраля 2024

Четыре двойни появились на свет в январе в Псковском перинатальном центре
09 февраля 2024

День работника гражданской авиации России отмечается 9 февраля
08 февраля 2024

Наталья Ильина доложила Михаилу Ведерникову об успехах и достижениях ПсковГУ
08 февраля 2024

Около 100 операций в год по замене больных суставов планируют проводить в Псковской клинической больнице

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...