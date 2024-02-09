52% псковичей могут выполнить свою работу быстрее чем за восемь часов

09:04, 09 февраля 2024, ПАИ

Один из двух псковичей, работающих 8 часов в день, может выполнять свои рабочие задачи быстрее. Об этом сообщается в опросе SuperJob.

52% псковичей утверждают, что могут выполнять свою работу быстрее чем за 8 часов: менее 4 часов для работы потребуется 5%, ровно в 4 часа уложатся 8% опрошенных, 5 часов для работы необходимо 15%, 6 часов – 18%, за 7 часов смогут выполнить рабочие задачи 6% респондентов.

20% горожан четко знают, что на выполнение работы им необходимо не менее 8 часов в день, справиться быстрее у них нет никакой возможности. Чаще всего о подобном говорили квалифицированные рабочие, инженеры производств, логисты.

Женщины чаще готовы работать быстрее (56% против 44% среди мужчин). Все 8 часов рабочего дня нужны для выполнения поставленных задач чаще мужчинам (27% против 13% среди женщин).