Начальник псковского УГИБДД: Столкновение школьного автобуса и фуры было касательным

14:04, 12 февраля 2024, ПАИ

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семёнов прокомментировал ситуацию относительно ДТП с фурой и школьным автобусом в Пушкиногорском районе.

Он, в частности, сообщил, что «на 380-м км трассы Санкт-Петербург – Невель около 9:30 произошло касательное столкновение школьного автобуса с большегрузной машиной». «В результате пострадали дети, они доставлены в медучреждение, на месте работает следственно-оперативная группа», – сказал Сергей Семёнов.

Напомним, что в школьном автобусе находились 23 человека, пострадали 17 из них, в том числе 13 подростков 15-16 лет. Учащиеся ехали на экскурсию из Пустошки в Псков. Пытаясь уйти от столкновения с фурой, водитель автобуса съехал в кювет.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь.