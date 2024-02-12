17 человек пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Псковской области
17 человек пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Псковской области, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП произошло сегодня, 12 февраля, около 9:40 утра в Пушкиногорском районе недалеко от деревни Новгородка. Водитель школьного автобуса вёз подростков 15-16 лет из Пустошки на экскурсию в Псков. В салоне находилось 23 человека – учащиеся и сопровождавшие их педагоги. Водитель попытался уйти от столкновения с фурой, в результате автобус со школьниками вылетел в кювет.
По предварительной информации, пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей (ранее сообщалось, что травмы получили восемь школьников). Им оказывается медицинская помощь, несколько человек госпитализированы.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.
На место ДТП выехал начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семёнов, а также сотрудники областного аппарата ведомства.
Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь.
Следователи в Пустошкинском районе проводят проверку по факту ДТП со школьным автобусом
Начальник псковского УГИБДД: Столкновение школьного автобуса и фуры было касательным
Появились видеокадры с места столкновения школьного автобуса с фурой в Пушкиногорском районе
Более полутора миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за уловок мошенников
Восемь детей получили травмы в результате ДТП с фурой и школьным автобусом в Пушкиногорском районе