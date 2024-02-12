Публикуем фотографии с места ДТП со школьным автобусом и фурой в Пушкиногорском районе

11:52, 12 февраля 2024, ПАИ

Публикуем фотографии с места ДТП со школьным автобусом и фурой в Пушкиногорском районе. ДТП произошло сегодня утром в деревне Новгородка, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"























Большегруз и автобус, перевозивший школьников, столкнулись на трассе. В результате автобус съехал в кювет. Снег на обочинах немного смягчил удар.

Пострадавшие госпитализированы. Подробности происшествия станут известны позже.