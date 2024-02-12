Публикуем фотографии с места ДТП со школьным автобусом и фурой в Пушкиногорском районе
Публикуем фотографии с места ДТП со школьным автобусом и фурой в Пушкиногорском районе. ДТП произошло сегодня утром в деревне Новгородка, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
-
Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
-
Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
-
Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
Большегруз и автобус, перевозивший школьников, столкнулись на трассе. В результате автобус съехал в кювет. Снег на обочинах немного смягчил удар.
Пострадавшие госпитализированы. Подробности происшествия станут известны позже.
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