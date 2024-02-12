Прохожий помог задержать мужчину, обокравшего автомобиль в Пскове
Неравнодушный прохожий помог полиции задержать мужчину, укравшего вещи из автомобиля в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
Ранним утром 29 октября 2023 года проходивший по улице Пароменской мужчина увидел у автомобиля, припаркованного рядом с домом № 23, разбитое стекло в водительской двери.
Пскович подошёл к автомобилю и увидел, как молодой мужчина складывает себе в сумку провода, зарядку, проводник, а также болгарку и дрель.
Прохожий потребовал мужчину прекратить противоправные действия, но тот замахнулся на него украденными инструментами и убежал.
Однако пскович продолжил преследовать преступника. На Рижском проспекте злоумышленника задержали ещё двое прохожих, а затем передали в полицию.
Злоумышленником оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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