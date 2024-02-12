Прохожий помог задержать мужчину, обокравшего автомобиль в Пскове

16:02, 12 февраля 2024, ПАИ

Неравнодушный прохожий помог полиции задержать мужчину, укравшего вещи из автомобиля в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Ранним утром 29 октября 2023 года проходивший по улице Пароменской мужчина увидел у автомобиля, припаркованного рядом с домом № 23, разбитое стекло в водительской двери.

Пскович подошёл к автомобилю и увидел, как молодой мужчина складывает себе в сумку провода, зарядку, проводник, а также болгарку и дрель.

Прохожий потребовал мужчину прекратить противоправные действия, но тот замахнулся на него украденными инструментами и убежал.

Однако пскович продолжил преследовать преступника. На Рижском проспекте злоумышленника задержали ещё двое прохожих, а затем передали в полицию.

Злоумышленником оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.