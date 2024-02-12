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Происшествия

Двоих школьников, пострадавших в ДТП под Новгородкой, планируется доставить в Педиатрический университет

Двоих школьников, девушку и юношу, пострадавших в результате ДТП со школьным автобусом на федеральной трассе Р23 «Псков», планируется перевезти из Пскова в Санкт-Петербургский педиатрический университет.

Школьники из Пустошки ехали в Псков на экскурсию, но попали в ДТП. Фото: ПАИ

Об этом сегодня вечером шёл разговор в ходе совещания с руководством Псковской области в связи с массовой аварией на трассе, произошедшей утром 12 февраля, рассказал корреспонденту ПАИ ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов.

«Наши врачи: реаниматологи, хирурги разных направлений, педиатры, неврологи и другие – в составе комплексной мультидисциплинарной бригады уже провели телемедицинские консультации. Также ресурсы университета располагают возможностью принять пациентов у нас, и троих детей планируется сантранспортом привезти в Санкт-Петербург. У двух молодых людей и девушки черепно-мозговые травмы, порезы и другие достаточно тяжёлые повреждения, характерные для автомобильных происшествий», – сообщил Дмитрий Иванов.

«Мы курируем Северо-Западный федеральный округ по педиатрии, и Псковская область в связи с транзитным транспортным положением часто оказывается в сфере нашего практического внимания. Мы оперативно реагируем на ситуации, которые происходят, и готовы максимально способствовать их решению», – заявил ректор Педиатрического университета.

Ранее первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель комитета по здравохранению Марина Гаращенко сообщили, что при необходимости пострадавшие школьники будут направлены в федеральные медцентры, с руководством Педиатрической академии псковские медики находятся на прямой связи.

Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.

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