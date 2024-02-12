Пострадавших в ДТП со школьным автобусом детей из Пскова могут направить в Петербург

18:13, 12 февраля 2024, ПАИ

При необходимости дети, получившие различные травмы в ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе, могут быть направлены в Санкт-Петербургский педиатрический университет, рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова корреспонденту ПАИ по итогам посещения областной клинической и областной детской клинической больниц.

«Состоялась коммуникация с педиатрическим институтом Санкт-Петербурга – мы на связи с главным врачом этого федерального учреждения. При необходимости будут приняты все дополнительные меры, если они потребуются», – отметила Вера Емельянова.

При этом пострадавшие дети также могут быть направлены для получения медицинской помощи на уровне федерации, подчеркнула председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Если пострадавшим детям потребуется помощь на федеральном уровне, мы готовы коллегам направить наших ребят для получения высококвалифицированной медицинской помощи», – сказала она.

Напомним, что в школьном автобусе находились 23 человека, пострадали из них 12 человек, в том числе девять подростков 15-16 лет. Учащиеся ехали на экскурсию из Пустошки в Псков. Также сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял произошедшее ДТП на личный контроль.

Кроме того, пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу. Водитель скорой сейчас находится в реанимации.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь, а видео по ссылке.

Также ранее первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что все пострадавшие в ДТП получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь.