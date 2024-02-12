Школьный автобус столкнулся с фурой в Пушкиногорском районе
В деревне Новгородка Пушкиногорского района произошло столкновение фуры и школьного автобуса с детьми, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
Всем школьникам оказана медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы.
На месте работают бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются. Подробности станут известны позже.
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