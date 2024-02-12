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Общество

Магнитная буря накроет Землю 13 февраля

Магнитная буря накроет Землю 13 февраля и продлится двое суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачёва.

Магнитная буря накроет Землю 13 февраля. Фото: ПАИ

Согласно расчётам, пик бури придётся на середину вторника. При этом учёные прогнозируют, что геомагнитные возмущения не должны превысить уровень G2. Самыми слабыми считаются бури уровня G1.

Возможно, люди увидят северное сияние. На данный момент вероятность возникновения северного сияния составляет около 30 и 20 % для двух предстоящих ночей соответственно, отметил эксперт.

Напомним, что во время магнитных бурь некоторые метеозависимые люди могут испытывать головокружение и нарушения сна. Врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова отметила, что злоупотребление таблетками при головной боли приводит к обратному эффекту, а снять приступ помогут простые анальгетики с одним действующим веществом. Эксперт также подчеркнула, что головную боль терпеть нельзя.

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