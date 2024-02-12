Псковичей предупредили о гололедице на дорогах

21:50, 12 февраля 2024, ПАИ

О гололедице на дорогах предупредили граждан в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«В течение суток 13 февраля в Псковской области сохранится гололёд, на дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

Ранее ПАИ собрало рекомендации о том, как приспособиться к гололедице и не стать постоянным пациентом травматолога.