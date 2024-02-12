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Псковичей предупредили о гололедице на дорогах

О гололедице на дорогах предупредили граждан в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Псковичей предупредили о гололедице на дорогах. Фото: ПАИ

«В течение суток 13 февраля в Псковской области сохранится гололёд, на дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

Ранее ПАИ собрало рекомендации о том, как приспособиться к гололедице и не стать постоянным пациентом травматолога.

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