Псковичей предупредили о гололедице на дорогах
О гололедице на дорогах предупредили граждан в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
«В течение суток 13 февраля в Псковской области сохранится гололёд, на дорогах гололедица», – говорится в сообщении.
Ранее ПАИ собрало рекомендации о том, как приспособиться к гололедице и не стать постоянным пациентом травматолога.
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