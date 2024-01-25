Как пережить гололед: собрали лучшие советы

11:21, 25 января 2024, ПАИ

Когда сильные морозы чередуются с периодами потепления, на дорогах возникает гололёд, который становится проблемой для пешеходов. ПАИ собрало рекомендации о том, как приспособиться к гололедице и не стать постоянным пациентом травматолога.

Самое главное – выбрать правильную обувь, она должна быть с протекторной подошвой, которая послужит дополнительным средством против скольжения. При этом лучше отдавать предпочтение смешанному протектору: когда крупный рисунок сочетается с мелким. Ни в коем случае не нужно выбирать обувь на высоком каблуке или платформе – это предвестник серьёзных травм.

Самый простой вариант сделать обувь менее скользкой – использовать антискользящие элементы: металлические шипы, абразивные вставки или накладки на клеевой основе. Проблему можно решить и более простым способом – наклеить на подошву крест-накрест два лейкопластыря на тканевой основе.

Выбирая верхнюю одежду, стоит отдать предпочтение мягкому пуховику – падать в нём удобнее, чем в тонкой куртке.

По льду очень важно правильно ходить: согнув ноги, не напрягая колени, медленно семенить, распределяя вес на всю подошву. В особо опасных местах можно скользить. При ходьбе нужно сконцентрироваться на дороге и не отвлекаться на телефон. Не следует держать руки в карманах, а если есть возможность, лучше держаться за перила или другие устойчивые поверхности.

Поскользнулись – отбросьте всё, что есть в руках. При падении напрягите мышцы и постарайтесь сгруппироваться. Если падаете назад, раскиньте руки в стороны (не приземляйтесь на локти), выгните спину дугой и притяните подбородок к груди, чтобы не удариться головой. Лучше перенести вес тела вбок, так как падение на спину является наиболее опасным.

При падении на бок прижмите руки к телу и сожмитесь в комок, притянув ноги к груди, а если падаете вперед – напрягите руки и согните их в локтях, чтобы амортизировать удар. Падая на лестнице, закройте руками голову и лицо.

Необходимо избегать падения на ягодицы, ладони вытянутой руки, колени и локти – это грозит серьёзными переломами.

После падения, даже если нет видимых травм, лучше обратиться в травмпункт. Также к месту ушиба нужно приложить холод на 20 минут.

А о том, как пережить зиму без травм, рассказал заведующий пунктом неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы травматолог-ортопед Вадим Букша.