В России появится свой глутамат натрия

08:57, 13 февраля 2024, ПАИ

Научная команда Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева создает промышленную технологию производства глутамата натрия. Это хорошо известная пищевая добавка с Е621. Об этом пишет газета «Известия».

Соединение входит в состав колбасных изделий, консервов, снеков, продуктов быстрого приготовления и тд.

Отечественные специалисты уже нашли вид бактерий, который лучше всего подойдет для производства глутаминовой кислоты. Это микроорганизмы группы Corynebacterium. У разработчиков есть гипотеза, какой из них подойдет лучше, но окончательный выбор будет сделан после завершения экспериментов.

«Глутаминовую кислоту получают путем ферментации с помощью бактерий, которые можно вывести из почвы. Мы создадим специальную питательную среду, где будут выращиваться родственные микроорганизмы одного вида. И из них мы выберем одну наилучшую, которая хорошо выживает и в кислотной, и нейтральной средах, а также продуцирует больше всего нужного продукта», — сказала студентка бакалавриата РХТУ Екатерина Писарева.

По плану разработчиков, к весне 2025 года должен завершится этап лабораторных испытаний технологии. К лету 2026-го ученые соберут пилотную установку для производства глутаминовой кислоты, а к концу 2027-го должно начаться ее промышленное производство. На первом этапе разработчики планирую синтезировать 400 тонн пищевой добавки в год.