Пенсионер госпитализирован после ДТП в Великолукском районе

09:33, 13 февраля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и вылетел в кювет в деревне Сиверст Великолукского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

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В результате ДТП пострадал 70-летний мужчина, который находился за рулём автомобиля. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.