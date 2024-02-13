Пенсионер госпитализирован после ДТП в Великолукском районе
Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и вылетел в кювет в деревне Сиверст Великолукского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал 70-летний мужчина, который находился за рулём автомобиля. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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