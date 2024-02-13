Девять жителей Псковской области потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников
Неизвестные обманным путём смогли получить доступ к личным кабинетам некоторых жителей Псковской области на портале «Госуслуги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.
По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний. Под предлогом продления договоров на обслуживание SIM-карт они получили доступ к личным кабинетам людей на «Госуслугах». В дальнейшем злоумышленники заблокировали их учётные записи.
Потерпевшие обратились в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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