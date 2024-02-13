Девять жителей Псковской области потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников

10:02, 13 февраля 2024, ПАИ

Неизвестные обманным путём смогли получить доступ к личным кабинетам некоторых жителей Псковской области на портале «Госуслуги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний. Под предлогом продления договоров на обслуживание SIM-карт они получили доступ к личным кабинетам людей на «Госуслугах». В дальнейшем злоумышленники заблокировали их учётные записи.

Потерпевшие обратились в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.