Жители блокадного Ленинграда выступили на открытии музея в Дедовичах

14:59, 13 февраля 2024, ПАИ

Жители блокадного Ленинграда выступили на открытии филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах во вторник, 13 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Рада, что мы дожили до этого дня, чтобы везде знали и помнили, как страна выживала в те годы. Надеюсь, что этот музей даст возможность развитию туризма в этот район», – отметила председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, житель блокадного Ленинграда Елена Тихомирова.

Кроме того, к присутствующим обратился житель блокадного Ленинграда Николай Ефременков.

«Прошло 80 лет, но я до сих пор помню то время, время блокады Ленинграда. Я допускаю, что тот хлеб, который мы ели по карточкам, был привезён из Дедовичского района. Продукты из обоза спасли многие жизни, в том числе меня и мою семью», – отметил он.

Сегодня жители района отдают дань отваге, мужеству каждого жителя Ленинграда, не покорившегося врагу города, подчеркнул Николай Ефременков. «Выдержав тяжелейшие испытания, голод, холод, бомбёжки, потерю родных и близких, ленинградцы не покорились и показали пример истинного патриотизма, силы духа и веры», – заключил он.

Также жителей Дедовичей поздравила директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.