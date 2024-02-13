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Общество

Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах

Филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах во вторник, 13 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
    Фото: ПАИ

В мероприятии принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

Губернаторы Псковской области и Санкт-Петербурга посетили филиал музея в Дедовичах. Фото здесь и далее: ПАИ

В здании провели полный капитальный ремонт под размещение музея. Кроме того, здесь подготовили и установили экспозиции.

Отметим, что о создании в Дедовичском районе первого музея партизанского движения в России – филиала Музея обороны и блокады Ленинграда губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились в 2020 году. В учреждении будет раскрыта история создания партизанского движения на территории Псковской области и история отправки первого продовольственного обоза в блокадный Ленинград.

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась почти 900 дней: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. К началу блокады в городе находилось недостаточное для длительной осады количество продуктов и топлива. Единственным путём взаимодействия с Ленинградом оставался постоянно обстреливаемый маршрут через Ладожское озеро.

Именно по этой Дороге жизни 29 марта 1942 года в Ленинград прибыл партизанский обоз в составе 223 подвод с продовольствием, собранных в деревнях Дедовичского района Псковской области. Псковский партизанский край сыграл значительную роль в поддержке боевых действий Северо-Западного фронта, а центром его был именно Дедовичский район.

В память о героизме жителей в 2018 году Дедовичскому району – первому в Псковской области – присвоено почётное звание «Край партизанской славы».

О том, что будет находиться в музее, можно прочитать по ссылке.

Ранее в Псковской области прошли памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.

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